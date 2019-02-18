Бабушка пропавшего в Лосином острове мальчика заявила, что он просто потерялся

По словам женщины, ребёнок просто попросился "отойти в кусты" и не смог найти дорогу назад.

Бабушка шестилетнего мальчика, который всю ночь провёл в лесу парка "Лосиный остров", рассказала, что он просто потерялся и мать ребёнка не виновна в его пропаже.

По словам пенсионерки, её дочь остановила машину на МКАД, чтобы сын сбегал по нужде. Его сопровождала подруга, но из-за плохого зрения она не смогла за ним уследить.

— Она такой человек, что всегда пытается сама разрулить ситуацию. С мужем она рассталась пять лет назад, сама занимается воспитанием мальчика. Елена трудится в Центральной станции связи на железной дороге, — рассказала женщина газете "Московский комсомолец".

Пенсионерка также отметила, что мальчик состоит на учёте у специалиста, потому что имеет небольшое отклонение в развитии.

Некоторые СМИ сообщали, что мать отвела ребёнка в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок. Собеседница издания опровергла эту информацию, добавив, что мать носится с ребёнком "как с писаной торбой".

Напомним, утром 18 февраля заблудившегося мальчика увидели автолюбители на заправке в районе 103-го километра МКАД, что недалеко от заповедника "Лосиный остров". Они вызвали скорую помощь и полицейских. Мать мальчика задержана, сейчас её допрашивают.