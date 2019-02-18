"Попытка реабилитировать нацистов". В ОНФ осудили статью о "Голубой дивизии"

Публикация, где описаны "героические подвиги" бойцов, воевавших против СССР, вызвала противоречивые отзывы у читателей.

Статья испанского издания ABC о "Голубой дивизии", которая сражалась на стороне фашистов, является целенаправленной попыткой реабилитировать нацистов и пересмотреть итоги Второй мировой войны. Такое мнение высказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

— Мы видим, какую бурную реакцию вызвала публикация среди читателей. Это показывает, что подобные тексты — это целенаправленная попытка реабилитировать нацистских преступников, пересмотреть итоги Второй мировой войны, — приводит слова Цунаевой пресс-служба ОНФ.

Она добавила, что "Голубая дивизия" известна своими бесчинствами на фронтах Второй мировой войны.

Ранее популярная испанская газета ABC опубликовала статью, где описаны "героические подвиги" бойцов "Голубой дивизии", воевавших против СССР в составе вермахта и участвовавших в блокаде Ленинграда. Публикация вызвала противоречивые отзывы у читателей.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. По официальным данным, она унесла жизни 632 тысяч человек. Около 97% из них погибли от голода.