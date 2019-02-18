Медведев обязал все гостиницы России получать "звёзды"

Закон о поэтапном введении обязательной классификации отелей по принципу звёздности приняли в 2018 году.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новое положение о классификации гостиниц: теперь все отели в обязательном порядке должны будут получать "звёзды". Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.

— Я утвердил положение о классификации гостиниц. Теперь все отели должны будут получать так называемые звёзды, причём в обязательном порядке, — сообщил премьер.

По его словам, теперь всё должно соответствовать этому документу и "развиваться на базе нормативных требований".

Закон о поэтапном введении обязательной классификации отелей по принципу звёздности приняли в 2018 году. В 2019-м под него подпадут отели, которые насчитывают более 50 номеров, с 2020-го — гостиницы, в которых есть более 15 номеров, а с 2021-го — остальные.