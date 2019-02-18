В Сочи полицейский сбил насмерть девочку на пешеходном переходе и скрылся

Школьница была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную ей помощь, в тот же день скончалась.

Сотрудник полиции насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи, после чего скрылся с места происшествия, сообщает региональное Следственное управление СКР.

По информации следствия, вечером в субботу, 16 февраля, 26-летний сотрудник ППС двигался на своём авто Hundai Accent по Каспийской улице в Адлерском районе Сочи. Приближаясь к автобусной остановке, он не снизил скорость и не уступил дорогу 10-летней девочке, переходившей проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Водитель допустил наезд на ребёнка. Девочка была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную ей помощь, в тот же день скончалась. После ДТП полицейский с места происшествия скрылся, для его поисков был введён план "Перехват" СУ СКР по Краснодарскому краю

Уточняется, что после этого подозреваемый сам пришёл в полицию.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Сейчас он находится под стражей.

Следователи устанавливают все подробности ДТП, назначена судмедэкспертиза. Продолжается расследование уголовного дела.