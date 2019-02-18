В Тверской области сгорел приют для животных

В приюте на передержке находилось около 30 животных. Как минимум пять из них погибли.

В Тверской области сгорел частный дом, в котором находились животные на передержке. Об этом сообщает паблик TverCity.ru в соцсети "ВКонтакте".

Возгорание произошло днём в понедельник, 18 февраля, в селе Кузьминское Калининского района. В момент пожара в доме на передержке находилось около 30 собак. Прибывшие на место инцидента спасатели вынесли из огня нескольких животных, другие выбирались самостоятельно. Позже под завалами нашли тела пяти собак.

Также, по данным местных СМИ, ожоги получила девушка, которая организовала передержку питомцев.