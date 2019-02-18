Задержан экс-начальник ярославской колонии, где пытали заключённого Макарова

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Задержан экс-начальник ярославской колонии, где пытали заключённого Макарова

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Экс-начальник исправительной колонии № 1 Ярославля, где в 2017 году пытали заключённого Евгения Макарова, задержан. Об этом сообщил фонд "Общественный вердикт" в "Фейсбуке".

— Сотрудники СК задержали в Ярославле бывшего начальника ИК-1 Дмитрия Николаева. Задержание связано с расследованием уголовных дел о пытках заключённых. Потерпевшими признаны несколько бывших и нынешних заключённых ярославских колоний, которых защищает "Общественный вердикт", — уточняется в сообщении.

В региональном СУ СКР эту информацию пока не прокомментировали.

Напомним, летом 2018 года в СМИ показали видео с избиением заключённого в ярославской колонии. Фигурантами дела о пытках стали 12 человек. Заключённый, пострадавший от пыток, получил государственную защиту.

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