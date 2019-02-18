В Мурманске проверяют данные о гибели мужчины, высаженного из маршрутки

Водитель транспортного средства заставил мужчину выйти из машины на автобусной остановке в центре города.

В Мурманске полицейские проводят проверку после гибели высаженного из маршрутки на мороз мужчины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Мурманской области.

Как отмечается, мужчина умер в центре города на остановке общественного транспорта. Очевидцы в соцсетях писали о том, что его якобы высадил водитель машины и оставил умирать на остановке.

— В ходе проверки были опрошены родственники погибшего, а также его знакомые. Они пояснили, что мужчина при жизни злоупотреблял спиртным и в последнее время жаловался на боли в грудной области, однако за медицинской помощью он не обращался, — рассказали в СУ СК РФ по Мурманской области.

Результаты судмедэкспертизы показали, что причиной смерти мужчины стало хроническое заболевание сердца. Следователи также опросили очевидцев и выяснили, что он оказался на остановке после того, как его из маршрутки вынесли пассажиры.