Россия поставит Китаю новые ракеты С-400 взамен повреждённых

Россия занимается производством ракет С-400, предназначенных на поставку в Китай, взамен ранее повреждённых. Об этом во время выставки вооружений IDEX-2019 заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Ранее появилась информация о том, что во время транспортировки из порта Усть-Луга была повреждена часть комплектующих ракетных комплексов С-400.
Как отметил Чемезов, контракт был подписан давно, однако его исполнению помешал шторм, в который попало судно, перевозившее комплектующие.
— Мы вынуждены были все эти ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые, — приводит РИА "Новости" слова Чемезова.
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