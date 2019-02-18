Россия поставит Китаю новые ракеты С-400 взамен повреждённых

Россия занимается производством ракет С-400, предназначенных на поставку в Китай, взамен ранее повреждённых. Об этом во время выставки вооружений IDEX-2019 заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Ранее появилась информация о том, что во время транспортировки из порта Усть-Луга была повреждена часть комплектующих ракетных комплексов С-400.

Как отметил Чемезов, контракт был подписан давно, однако его исполнению помешал шторм, в который попало судно, перевозившее комплектующие.

— Мы вынуждены были все эти ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые, — приводит РИА "Новости" слова Чемезова.