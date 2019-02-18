Низко. В Татарстане театр расторг контракт с тенором из-за маленького роста

Певец Хачатур Бадалян намерен подать на Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в суд.

Оперный певец Хачатур Бадалян намерен подать иск к Татарскому театру оперы и балета имени Мусы Джалиля, который расторг договор с ним из-за его роста — 170 сантиметров.

Театр заключил контракт с Бадаляном на два спектакля и два гала-концерта. За день до постановки "Мадам Баттерфляй" в начале февраля выяснилось, что в театре нет костюма его размера. Несмотря на то что тенор заранее высылал все мерки вплоть до размера головы, ему принесли костюм на два размера больше.

После этого инцидента директор театра пообещал артисту принять меры и попросить работников подготовить качественные костюмы к следующему спектаклю, но спустя время Бадалян узнал, что контракт с ним разорван.

— Отчётливо было сказано много раз, что директор не хочет допускать Бадаляна до выступлений, потому что его не устраивает его рост, вплоть до того, что на гала-концерте он будет выглядеть комично, — рассказал Бадалян телеканалу "360".

Артист также добавил, что впервые за почти 20 лет карьеры он столкнулся с подобной претензией в свой адрес.