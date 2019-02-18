Путин включил врио главы Петербурга Беглова в состав Совета безопасности РФ

Президент Владимир Путин включил в состав Совбеза РФ временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга Александра Беглова. Указ размещён на официальном портале правовой информации.

— Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве члена Совбеза РФ Беглова Александра, врио губернатора Санкт-Петербурга, — поясняется в тексте указа.

С 1999 по 2002 год Беглов возглавлял территориальное управление Курортного административного района Санкт-Петербурга. Затем он был вице-губернатором Северной столицы, руководил канцелярией петербургской администрации, а в середине 2000-х был переведён на работу в Администрацию Президента РФ.

С 2012 по 2017 год Беглов был полпредом президента в ЦФО, а с декабря прошлого года — в СЗФО. В октябре прошлого года стал врио главы Санкт-Петербурга.