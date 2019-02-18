Стали известны детали новых санкций Евросоюза против России

Возможные новые санкции Евросоюза в связи с инцидентом в Керченском проливе предусматривают расширение индивидуальных ограничительных мер, сообщил глава Министерства иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Польское агентство PAP со ссылкой на источники уточнило, что санкции могут коснуться восьми человек, а технические детали будут разработаны ЕС в течение ближайших недель.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что обязательно нужно согласовывать все новые санкции против РФ, в том числе связанные с инцидентом в Керченском проливе. В свою очередь верховный представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что санкции Евросоюза против России не останутся навсегда.