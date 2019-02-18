SsangYong рассекретил новое поколение кроссовера Korando

Автомобиль будет идти с целым рядом систем помощи водителю, среди которых — адаптивный круиз-контроль.

Корейский автопроизводитель SsangYong показал новую версию кроссовера Korando, который в России более известен как Actyon. Дебют модели ожидается на международном автосалоне в Женеве.

Внешне автомобиль напоминает своего предшественника — кроссовер Rexton четвёртого поколения, однако также в нём можно обнаружить черты концепта e-SIV, который был представлен в прошлом году.

Салон авто выполнен в концепции Blaze Cockpit!, а его главным местом стал большой 10,25-дюймовый монитор. Благодаря внедрению цифровой панели приборов разработчикам удалось до минимума свести количество кнопок.

Автомобиль будет идти с целым рядом систем помощи водителю, среди которых — адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение с функцией предупреждения о слишком малом расстоянии до едущего впереди автомобиля и многое другое.

Стоит отметить и его большой багажник объёмом 551 литр и двойное дно, которое может служить в качестве разделителя слепых грузовых зон.

В России кроссовер можно будет получить с 1,6-литровым турбодизелем мощностью 116 лошадиных сил.