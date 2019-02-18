В результате двух взрывов в Идлибе погибло не менее 15 человек

По предварительным данным, в центре города были подорваны заминированные автомобили.

В сирийском Идлибе по меньшей мере 15 человек погибли при двойном теракте. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на местные источники.

Как отмечается, на воздух взлетели два заминированных автомобиля. Не менее 30 человек также были ранены.

Как сообщает канал CNN Turk, ни одна из действующих в регионе террористических группировок на данный не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В начале месяца в МИД РФ предупредили, что террористы готовят военную операцию в сирийском Идлибе.