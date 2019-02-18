Россия опередила Саудовскую Аравию по объёмам добычи нефти

РФ идёт на втором месте после Соединённых Штатов, которые качают 11,66 млн баррелей в сутки.

Россия по состоянию на декабрь 2018 года обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти. Об этом свидетельствуют данные Совместной инициативы по нефтяной статистике.

Сейчас РФ находится на втором месте в списке по нефтепроизводству с показателем 10,7 млн баррелей в сутки. На первом — Соединённые Штаты, у которых уровень нефтедобычи составил 11,66 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия заняла третье место с показателем 10,6 млн баррелей в сутки.

Ранее Лайф рассказывал о том, что с марта экспортная пошлина на нефть в России повысится.