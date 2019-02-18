Врач рассказал, как суперлуние скажется на здоровье россиян

Суперлуние, которое россияне смогут наблюдать в ночь на вторник, 19 февраля, никак не повлияет на здоровье людей. Об этом рассказал врач Виктор Калугин.

— Само по себе наличие полнолуния и суперлуния никак не оказывает влияние на человека, — приводит его слова "Вечерняя Москва".

По словам Калугина, куда большее влияние на самочувствие людей влияет изменение атмосферного давления, в связи с чем людям, страдающим гипертонией, стоит приобрести барометр.

Как писал ранее Лайф, москвичи смогут увидеть главное суперлуние года в ночь на вторник, 19 февраля.