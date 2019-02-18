Медведев подписал документы для реализации нацпроекта "Экология"

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал документы, которые связаны с организацией экологической политики в России. Об этом премьер-министр заявил, выступая на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Один из них устанавливает правила выдачи, переоформления, изменения и отзыва комплексных экологических разрешений и содержит исчерпывающий перечень обязательных требований в области охраны окружающей среды, — сказал Медведев.

Благодаря этому больше не потребуется "бесконечное количество согласований", а будет нужна лишь одна заявка от предприятия.

Вторым документом, по словам Медведева, устанавливаются химические и физические нормативы для оценки качества окружающей среды.