Ученики старших классов расскажут младшеклассникам о том, что произошло на полуострове пять лет назад.

В рамках площадки "Единой России" "Единство и суверенитет" стартовала всероссийская акция "Русский Крым и Севастополь" по проведению в школах страны уроков о воссоединении Крыма с Россией, сообщает пресс-служба севастопольского отделения партии.

— В рамках работы дискуссионной площадки "Единой России" "Единство и суверенитет" и общественного движения "Сделаем вместе!" запущена всероссийская акция "Русский Крым и Севастополь" по проведению уроков о событиях "Русской весны" в школах, — говорится в сообщении.

В рамках акции ученики старших классов расскажут младшеклассникам о том, что произошло на полуострове пять лет назад.

Во всех субъектах РФ созданы организационные комитеты, куда вошли представители партии, Минпросвещения, организации ветеранов "Боевое братство", а также депутаты ЕР всех уровней.

Пять лет назад Россия поставила жирную точку на всех попытках посягательства на свой суверенитет и показала, что только она вправе принимать решения, направленные на защиту граждан России координатор "Единства и суверенитета" Дмитрий Саблин

По словам представителя Севастополя в ГД Дмитрия Белика, уроки должны быть наполнены живыми примерами, историями очевидцев событий тех дней.

Крым стал регионом России в результате референдума в 2014 году. На нём около 97% жителей республики и 96% севастопольцев проголосовали за возвращение территории в состав РФ.