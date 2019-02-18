Супруга Аршавина съездила на допрос в МВД

Как рассказал адвокат девушки, уголовное дело по факту её заявления пока не заведено.

Жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина побывала на допросе в МВД по факту её заявления на мужа. Об этом сообщает издание Sport24.

— Алиса сегодня была на допросе в МВД, давала пояснения по поводу своего заявления на Андрея. Сейчас идёт проверка, дело пока не заведено. Перспективы дела? Я не гадалка и не работаю в МВД, — рассказал её адвокат Александр Добровинский.

Напомним, супруга Аршавина обвинила его в попытках отобрать у неё Mercedes GL 350, который он в конечном итоге забрал, а также деньги, которые ей давал. Она уже написала заявление, оно проходит проверку в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее Лайф сообщал, что Андрей Аршавин развёлся с женой Алисой после скандальной вечеринки с девушками-моделями, которых он катал на лошадях.