Жалеть не о чем. Матильда Шнурова рассказала о жизни с бывшим мужем

По словам девушки, она ещё не успела осознать новость о том, что у певца появилась новая супруга.

Бывшая жена лидера "Группировки Ленинград" Сергея Шнурова Матильда заявила, что не жалеет о совместной жизни с музыкантом. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.

— О Серёже только хорошее могу сказать и хорошее могу вспомнить, — заявила Матильда.

Она также отметила, что Шнуров поддерживал все её бизнес-идеи и регулярно говорил, что "баба должна работать". Матильда рассказала, что ещё не успела соскучиться по бывшему супругу, а новость о его новой жене по-настоящему обескуражила предыдущую супругу Шнура.

В конце мая прошлого года Сергей Шнуров в своём инстаграме сообщил о разводе с женой Матильдой после восьми лет совместной жизни.