На Украине задержали митрополита УПЦ в Донбассе

Священнослужителя доставили в городское отделение полиции по подозрению в сепаратизме.

Полиция города Славянска подконтрольной Правительству Украины территории Донецкой области задержала на линии соприкосновения митрополита Горловского и Славянского Митрофана канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

— Митрополита Горловского и Славянского Митрофана задержали на контрольно-пропускном пункте и в сопровождении конвоя доставили в городское управление полиции города Славянска, — рассказали в УПЦ.

Священнослужителя подозревают в сепаратизме. Когда об этом узнали прихожане епархии, они собрались в сопровождении духовенства у городского управления полиции и совершили молебное пение.

Позже Митрофана отпустили из отделения полиции, и он отправился в направлении епархиального управления.