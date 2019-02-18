На Украине задержали митрополита УПЦ в Донбассе

Полиция города Славянска подконтрольной Правительству Украины территории Донецкой области задержала на линии соприкосновения митрополита Горловского и Славянского Митрофана канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.
— Митрополита Горловского и Славянского Митрофана задержали на контрольно-пропускном пункте и в сопровождении конвоя доставили в городское управление полиции города Славянска, — рассказали в УПЦ.
Священнослужителя подозревают в сепаратизме. Когда об этом узнали прихожане епархии, они собрались в сопровождении духовенства у городского управления полиции и совершили молебное пение.
Позже Митрофана отпустили из отделения полиции, и он отправился в направлении епархиального управления.
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