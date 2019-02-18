Самолёт ВВС США провёл разведку вблизи берегов Крыма

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Самолёт ВВС США провёл разведку вблизи берегов Крыма

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Самолёт Военно-воздушных сил США RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 провёл разведку у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.

Согласно данным портала, воздушное судно вылетело с авиабазы Суда-Бей в Греции в 08:35, а уже спустя десять минут прибыло в акваторию Чёрного моря и приступило к разведывательному полёту.

Радиоразведчик несколько раз облетел границы Крыма и вернулся на аэродром базирования. Самолёт курсировал в указанном районе около трёх часов.

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