Самолёт ВВС США провёл разведку вблизи берегов Крыма

Самолёт Военно-воздушных сил США RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 провёл разведку у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.

Согласно данным портала, воздушное судно вылетело с авиабазы Суда-Бей в Греции в 08:35, а уже спустя десять минут прибыло в акваторию Чёрного моря и приступило к разведывательному полёту.

Реальное фото этого борта над Чёрным морем. pic.twitter.com/zbxvNvNGav — PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 декабря 2018 г.

Радиоразведчик несколько раз облетел границы Крыма и вернулся на аэродром базирования. Самолёт курсировал в указанном районе около трёх часов.