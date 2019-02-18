Основателя Baring Vostok Майкла Калви поместили в "Матросскую тишину"

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Основателя Baring Vostok Майкла Калви поместили в "Матросскую тишину"

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Майкл Калви. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Члены Ассоциации защиты бизнеса собираются посетить арестованного бизнесмена уже сегодня.

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви находится в СИЗО "Матросская тишина", сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации защиты бизнеса (АСБ) Александра Хуруджи.

— Мы работаем сейчас с документами по Калви. Один из наших членов АСБ входит в общественную наблюдательную комиссию, планируем посетить бизнесмена сегодня в "Матросской тишине", — пояснил Хуруджи.

Основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали в пятницу по подозрению в мошенничестве. По информации следствия, его и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Суд арестовал Калви в субботу, 16 февраля.

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