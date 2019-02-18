В Москве организуют экскурсии по кладбищам для иностранцев

Туры с гидами будут подготовлены на пяти языках, среди которых — английский, французский и китайский.

В Москве могут открыть экскурсии по Ваганьковскому, Новодевичьему кладбищам и Донскому колумбарию, сообщил журналистам генеральный директор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.

— Это очень посещаемые места, туристам интересно смотреть, кто и где захоронен. Мы предполагаем, что это будет Новодевичье кладбище, Донской монастырь и колумбарий, Ваганьковское кладбище, — сказал Ланцман.

Как отмечается, туры с гидами будут подготовлены как минимум на пяти языках, в том числе на английском, французском и китайском.

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