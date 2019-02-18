МИД РФ назвал неприемлемой блокировку связанных с RT страниц в "Фейсбуке"

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МИД РФ назвал неприемлемой блокировку связанных с RT страниц в "Фейсбуке"

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Фото: © РИА "Новости" / Илья Питалев

В ведомстве назвали такой шаг актом прямого и юридически необоснованного давления на источники информации, неугодные Вашингтону.

В Министерстве иностранных дел РФ призвали ОБСЕ и международные правозащитные организации отреагировать на блокировку администрацией соцсети "Фейсбук" страницы дочернего проекта RT — In the Now.

Очевидно, что тренд в направлении цензуры в Сети лишь усиливается, несмотря на постоянные призывы со стороны Запада соблюдать свободу в цифровой и информационной среде

В ведомстве подчеркнули, что в Соединённых Штатах Америки "продолжают идти по пути жёсткой цензуры и ограничения свободы слова в Интернете". Российские дипломаты назвали неприемлемой ситуацию, в которой администрация крупной соцсети "в авторитарной и непрозрачной манере блокирует аккаунты в нарушение общепринятых принципов свободы выражения мнения и равного доступа к информации".

Напомним, администрация соцсети "Фейсбук" заблокировала страницу проекта In the Now, который делает ведущая RT Анисса Науэй, а также связанные с ним страницы Soapbox, Waste-Ed и Backthen. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает это грубым и беспрецедентным давлением на российские СМИ.

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