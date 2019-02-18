Фристайлистка Комиссарова, сломавшая позвоночник, отсудила 60 тысяч у клиники

Реабилитация в лечебном учреждении не привела к обещанному восстановлению двигательных функций бёдер и ног девушки.

Российская фристайлистка Мария Комиссарова (Чаадаева), сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, отсудила у клиники доктора Блюма (Испания), в которой проходила лечение, 60 тысяч рублей.

Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил выплатить спортсменке 40 тысяч рублей морального вреда и 20 тысяч в качестве штрафа. В остальной части иска было отказано.

В начале заседания суд отказал адвокату Комиссаровой в допросе очередных свидетелей, расценив это как злоупотребление процессуальным правом в данной судебной стадии.

При этом сама фристайлистка просила взыскать с московской организации "Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий", которой принадлежит клиника, 51 миллион рублей убытков и 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба.

В беседе с РИА "Новости" представитель спортсменки заявила, что сторона Комиссаровой обжалует данное решение суда.

Напомним, во время тренировки на зимних Олимпийских играх в Сочи Мария получила травму позвоночника. Спортсменка перенесла четыре операции. В конце октября прошлого года она подала в суд на врачей клиники, в которой проходила её реабилитация, так как занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций бёдер и ног.