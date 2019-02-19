Источник витамина С и... мышьяка. "Росконтроль" отчитался о проверке брокколи

Считается, что брокколи — один из самых полезных овощей. Но справедливо ли это для замороженной капусты, которая продаётся в наших супермаркетах?

"Росконтроль" провёл испытания быстрозамороженной капусты брокколи семи торговых марок: Bonduelle, Hortex, Vitamin/"Мираторг", "4 сезона", Icestar, "Часар" и "О'кей". Специалисты исследовали продукт по более 30 параметрам качества, среди них — показатели пищевой ценности и содержание витамина С, а также параметры безопасности. Кстати, о них: поскольку речь идёт о растительном продукте, проверка на содержание пестицидов для них обязательна. И уже на этом этапе экспертов ждал неприятный сюрприз.

В брокколи "4 сезона" были выявлены остаточные количества сразу трёх пестицидов: пропамокарба, тебуконазола и циперметрина. И хотя их содержание не превышает максимально допустимого, приятного, согласитесь, мало. В образце марки "О'кей" тоже нашли остаточные количества пестицидов тиаметоксама и хлорантранилипрола, а в образце Icestar выявлено остаточное количество пестицида тиаклоприд, не разрешённого для данной культуры в Российской Федерации.

В принципе во всех трёх образцах для превышения суточной дозы пестицидов надо съесть за день несколько десятков кг брокколи, что само по себе несовместимо с жизнью комментирует специалист "Росконтроля" Елена Менячихина

Токсичные элементы в представленных образцах также не были обнаружены. Однако в брокколи "4 сезона" эксперты выявили остаточное содержание мышьяка, но и его количество не превышает максимально допустимого значения.

Итак, с вредом разобрались. А что с пользой? Брокколи признали ценным источником витамина С: 56–76 мг/100 г. Однако в замороженной продукции его оказалось гораздо меньше: от 13 г/100 г (такие скромные результаты показала компания "Часар") до 25 г/100 г (Vitamin/"Мираторг") и 23 г/100 г (Bonduelle, "4 сезона", "О’кей").

Что касается органолептических свойств, то лишь один образец — "Часар" — вызвал нарекания у экспертов. Консистенция в размороженном состоянии — размягчённая, цвет — с желтоватым оттенком, также присутствуют посторонние привкус и запах. За них компания "Часар" и была добавлена в чёрный список "Росконтроля", остальные образцы рекомендованы к покупке.