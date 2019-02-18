Американские авиакомпании признали бесполых пассажиров

Этот шаг, по мнению перевозчиков, позволит гендерквирам "не сталкиваться с несоответствием между данными в билете и их самоопределением".

Авиакомпании США предоставят пассажирам, которые не признают себя ни мужчинами, ни женщинами, возможность не выбирать один из двух вариантов при бронировании билетов. Об этом информирует Independent.

Авиаперевозчики American, Southwest, United, Delta, Alaska и JetBlue изменят процесс оформления авиабилетов — и в графе "пол" можно будет выбрать "не определён" или "не указан". Представители United рассказали, что теперь в графе появится четыре обозначения: F (female — женский), M (male — мужской), U (undisclosed — не указан) и X (unspecified — не определён).

Представители American Airlines отметили, что приняли это решение, чтобы сделать компанию более инклюзивной и доступной. По мнению перевозчика, этот шаг позволит гендерквирам "не сталкиваться с несоответствием между информацией в билете и их самоопределением".

Новый стандарт, который уже утверждён Международной ассоциацией воздушного транспорта как рекомендация, вступит в силу с 1 июня 2019 года.