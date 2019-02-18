Третьяковка заключила допконтракт с Росгвардией на 1 млн рублей

Меры по усилению охраны на экспозициях были приняты после инцидента с кражей работы Архипа Куинджи.

Третьяковская галерея заключила с Росгвардией дополнительный контракт на один миллион рублей перед выставкой картин Ильи Репина.

— Подтверждаем информацию о заключении дополнительного контракта с Росгвардией на один миллион рублей, — сказали ТАСС в пресс-службе.

Помимо того, представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с РИА "Новости" заявил, что речь идёт о введении дополнительного поста в здании на Крымском Валу.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на выставке картин Репина в Москве усилят меры безопасности после инцидента с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".