Врачи нашли под кожей четырёх жителей Херсона 17-сантиметровых паразитов

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Врачи нашли под кожей четырёх жителей Херсона 17-сантиметровых паразитов

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Фото: © wikipedia

В областном лабораторном центре отметили, что паразиты находились в височной области головы и руках.

Медики украинского Херсона обнаружили паразитов у четырёх жителей города. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского областного лабораторного центра Минздрава.

— Из редких видов гельминтозов было зарегистрировано четыре случая дирофиляриоза в Херсоне. Все случаи местные, заражения возникли вследствие укусов комаров, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что паразиты находились в височной области головы и руках. Пострадавшие обращались в больницу с жалобами на наличие опухоли, боли, жжения, покраснения, зуда или передвижение паразита под кожей.

Длина удалённых паразитов составляла от 10 до 17 сантиметров.

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