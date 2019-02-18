Декоммунизация. На Украине затопили бюст Ленина

По словам дайверов, на дне Новониколаевского карьера уже можно открыть "музей постсоветского времени" – ранее там затопили мотоцикл, автобус и иные предметы.

На Украине дайверы из Днепра затопили бюст Владимира Ленина в рамках декоммунизации. Об этом сообщает издание "Информатор".

Бюст вождя мирового пролетариата затопили на дне Новониколаевского карьера в воскресенье, 17 февраля. Перед этим ему разрисовали лицо и добавили "крутую жёлтую бандану".

По словам дайверов, на дне Новониколаевского карьера можно открывать "музей постсоветского времени", так как ранее там затопили автобус, мотоцикл и другие предметы того времени.

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон, запрещающий пропаганду советской символики. Закон предполагает переименование улиц и городов, которые были названы в честь советских государственных деятелей. В списке запрещённых оказалось 520 исторических личностей, чьи имена и фамилии должны исчезнуть из украинских географических названий.