Простейший тест. Учёные рассказали, как мужчины могут проверить здоровье сердца

Для этого не нужно идти в больницы или покупать дорогостоящее оборудование. Необходимо лишь выполнить элементарное упражнение.

Учёные Гарвардского университета обнаружили простейший способ проверки здоровья мужского сердца. Оказалось, представителям сильного пола необходимо просто отжиматься. Результаты исследования опубликованы в журнале Jama Network Open.

Участниками теста стали более 1000 мужчин от 18 до 66 лет, которые работали пожарными в американском штате Индиана. Все они имели небольшой избыток веса.

Медики наблюдали за их здоровьем в течение десяти лет, разделив тестируемых на пять групп в зависимости от количества отжиманий.

Самый высокий риск заработать проблемы с сердцем имеют мужчины, которые не способны отжаться более 10 раз. Те же, кто делает упражнение от 11 до 20 раз, имеют на 64% меньше вероятность столкнуться с подобными проблемами. Вдвое уменьшают риск мужчины, которые выполняют более 40 отжиманий.