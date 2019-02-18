Зе Болотный. Футболист "Зенита" врезался в манекен на тренировке

Партнёры форварда уже назвали его "футбольным богом", а в Сети пользователи отмечают, что эпизод смог поднять им настроение.

Нападающий футбольного клуба "Зенит" и сборной России Антон Заболотный во время тренировки своей команды врезался в манекен. Видео инцидента опубликовано в клубном аккаунте в "Инстаграме".

На кадрах видно, как нападающий начал набирать скорость, чтобы догнать мяч, и не заметил стоящий манекен. После эпизода партнёры изрядно повеселились.

В комментариях одноклубник Заболотного Роберт Мак назвал форварда "футбольным богом", а другие пользователи отмечают, что эпизод смог поднять им настроение.