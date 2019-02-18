В мэрии Ижевска прокомментировали идею увековечить память Децла

Для установки мемориальных досок и отдельно стоящих памятников существуют определённый порядок и критерии.

Мэрия Ижевска не получала каких-либо предложений увековечить память российского рэпера Децла, который скончался после концерта в столице Удмуртии. Об этом РИА "Новости" рассказали в городской администрации.

— В настоящее время в администрацию Ижевска предложений или ходатайств об установлении памятника или памятной таблички Кириллу Толмацкому, более известному под псевдонимом Децл, не поступало, — заявили в мэрии.

Власти города пояснили, что для установки мемориальных досок и отдельно стоящих памятников существуют определённый порядок и критерии.

Децл умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила от патологии сердца. В день его похорон в "Ютубе" появился последний клип рэпера. Тогда за сутки он собрал более 700 тысяч просмотров.

Ранее Лайф сообщил, что по результатам экспертизы в крови артиста не было обнаружено наркотических веществ.