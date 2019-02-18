СК подтвердил задержание начальника ярославской колонии, где пытали заключённого

Следственный комитет России подтвердил задержание врио начальника исправительной колонии № 1 Ярославля Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Об этом сообщается на сайте СК.
— Сегодня по подозрению в организации указанного преступления задержаны врио начальника ФКУ ИК-1 Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов (ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ), — говорится в сообщении.
Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.
Напомним, летом 2018 года в СМИ показали видео с избиением заключённого в ярославской колонии. Фигурантами дела о пытках стали 12 человек. Заключённый, пострадавший от пыток, получил государственную защиту.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени