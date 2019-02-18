Американцы назвали главную проблему страны

Рекордное число американцев считают, что главной проблемой страны является плохое управление. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого службой Gallup.

Такой точки зрения придерживается 35% респондентов, что на 2% превышает предыдущий показатель — 33% — в 2013 году. Проблема неэффективного управления в глазах американцев отодвигает на второй план вопросы иммиграции и здравоохранения, которые набрали 19 и 6 процентов соответственно.

Социологи отметили, что такой рост совпал с приходом Дональда Трампа на пост президента США — с того момента ежемесячно американцы называли главной проблемой страны плохое управление. Исключение составили ноябрь и декабрь 2018 года.