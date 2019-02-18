Более 18% родителей заявили, что школы запрещают детям брать еду из дома

Среди причин, по которым родители дают школьникам еду из дома, — низкое качество питания, высокая стоимость и маленькие порции.

Более 18 процентов родителей заявили, что школы запрещают их детям брать еду из дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), который прошёл с 15 января по 4 февраля через мобильное приложение "Народный контроль". В исследовании принимали участие порядка трёх тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба движения, опрос был запущен после появления проекта новых санитарных правил и норм по организации питания детей. Согласно одному из положений документа, который подготовил Роспотребнадзор, в школьных учебных учреждениях нельзя использовать еду домашнего приготовления. В ведомстве пояснили, что такая норма была и ранее, но в новой редакции она детализирована.

По словам координатора проекта ОНФ "За честные закупки" депутата Госдумы Антона Гетты, итоги опроса говорят о том, что система питания в школах не выстроена.

— Особо нас поразили два момента: во-первых, 18% опрошенных родителей отметили, что детям запрещено приносить в школу домашнюю еду, во-вторых, есть родители, которые вынуждены были даже сменить место обучения детей из-за проблем с питанием, — приводит слова Гетты пресс-служба ОНФ.

Он также добавил, что 58 процентов родителей заявили, что их дети берут в школу еду из дома. Среди причин, по которым они дают школьникам еду из дома, — низкое качество питания, высокая стоимость и маленькие порции.