Журналист начал сбор денег на съёмки фильма о Децле

Он сообщил о запуске краундфандинговой кампании, для создания ленты планируется привлечь 3,5 миллиона рублей.

Журналист Роман Супер в "Фейсбуке" сообщил о планах снять документальный фильм о рэпере Децле (Кирилле Толмацком).

— Я хочу снять о Кирилле документальный байопик, чтобы рассказать себе и вам о том, кем на самом деле был рэпер Децл, какие взгляды он разделял и в какой России мечтал жить, — написал журналист.

За это он готов взяться вместе с продакшен-компанией "Амурские волны". Супер сообщил о запуске краундфандинговой кампании, для создания ленты планируется привлечь 3,5 миллиона рублей.

Напомним, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля после своего концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.