Журналист начал сбор денег на съёмки фильма о Децле

Журналист Роман Супер в "Фейсбуке" сообщил о планах снять документальный фильм о рэпере Децле (Кирилле Толмацком).
— Я хочу снять о Кирилле документальный байопик, чтобы рассказать себе и вам о том, кем на самом деле был рэпер Децл, какие взгляды он разделял и в какой России мечтал жить, — написал журналист.
За это он готов взяться вместе с продакшен-компанией "Амурские волны". Супер сообщил о запуске краундфандинговой кампании, для создания ленты планируется привлечь 3,5 миллиона рублей.
Напомним, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля после своего концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.
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