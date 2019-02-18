"Украинский ненавижу". В Киеве официантка отказалась выключать российскую попсу

Читайте также

"Украинский ненавижу". В Киеве официантка отказалась выключать российскую попсу

11

Фото: © Pixabay/Free-Photos

В центре Киева официантка кафе отказалась выключать российскую музыку, объяснив это тем, что она ненавидит украинский язык. Об этом написал в своём фейсбуке очевидец инцидента.

Мужчина рассказал, что зашёл в заведение и услышал, что там играет российская поп-музыка, он спросил официантку, можно ли поставить что-нибудь другое, на что получил отрицательный ответ.

— Это музыка с моего телефона, а украинский я ненавижу, — ответила сотрудница заведения.

Автор поста сказал, что даже не стал дослушивать и ушёл из кафе.

Как ранее писал Лайф, на западе Украины разрешили петь и выступать на русском языке.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×