"Украинский ненавижу". В Киеве официантка отказалась выключать российскую попсу

В центре Киева официантка кафе отказалась выключать российскую музыку, объяснив это тем, что она ненавидит украинский язык. Об этом написал в своём фейсбуке очевидец инцидента.
Мужчина рассказал, что зашёл в заведение и услышал, что там играет российская поп-музыка, он спросил официантку, можно ли поставить что-нибудь другое, на что получил отрицательный ответ.
— Это музыка с моего телефона, а украинский я ненавижу, — ответила сотрудница заведения.
Автор поста сказал, что даже не стал дослушивать и ушёл из кафе.
Как ранее писал Лайф, на западе Украины разрешили петь и выступать на русском языке.
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