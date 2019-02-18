Самолёт из Китая приземлился в Уфе без спуска одного шасси

Грузовой самолёт Ил-76, летевший из Китая, приземлился в аэропорту Уфы, не спустив заднюю стойку шасси. Об этом сообщил глава Комитета по транспорту Тимур Мухаметьянов, выступая на оперативном совещании Правительства Башкирии.

Инцидент, по его словам, произошёл на прошлой неделе. На борту воздушного судна находились девять членов экипажа.

— После проведённых мероприятий стойка шасси была выпущена, и самолёт благополучно приземлился в аэропорту, — сказал Мухаметьянов.

Пострадавших нет. Происшествие не повлияло на работу воздушной гавани.