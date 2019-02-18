Чрезвычайная ситуация. Кудрин оценил влияние ареста Калви на экономику

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём твиттере заявил, что арест основателя Baring Vostok Майкла Калви является чрезвычайной ситуацией для отечественной экономики.

Он отметил, что пока не поручался за Калви.

Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка Президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 18 февраля 2019 г.

— Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики, — написал Кудрин.

Основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали в пятницу, 15 февраля, по подозрению в мошенничестве. По информации следствия, его и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Суд арестовал Калви в субботу, 16 февраля.