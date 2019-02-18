Чрезвычайная ситуация. Кудрин оценил влияние ареста Калви на экономику

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Чрезвычайная ситуация. Кудрин оценил влияние ареста Калви на экономику

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Алексей Кудрин. Фото: © РИА "Новости"/Рамиль Ситдиков

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём твиттере заявил, что арест основателя Baring Vostok Майкла Калви является чрезвычайной ситуацией для отечественной экономики.

Он отметил, что пока не поручался за Калви.

— Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики, — написал Кудрин.

Основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали в пятницу, 15 февраля, по подозрению в мошенничестве. По информации следствия, его и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Суд арестовал Калви в субботу, 16 февраля.

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