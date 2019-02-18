Газета Le Monde оценила глубину раскола между США и Европой

Европейские страны недовольны тем, что Соединённые Штаты вывели войска из Сирии, и тем самым сняли с себя ответственность за ситуацию в регионе.

Журналисты французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн и Томас Видер заявили, что Мюнхенская конференция по безопасности показала резкое ухудшение отношений между США и Европой.

По их мнению, политики снова столкнулись с разногласиями по ряду ключевых вопросов. Например, в Европе недовольны тем, что Соединённые Штаты вывели войска из Сирии, и тем самым сняли с себя ответственность за ситуацию в регионе. Помимо этого, европейские страны не устраивает то, что Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном и начал кампанию по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.

К тому же у трансатлантических партнёров возникают несогласия по поводу российского газа, ситуации в Венесуэле и китайской компании Huawei. Канцлер Германии Ангела Меркель, по мнению журналистов, жёстко ответила на американские требования. Она призналась, что была шокирована, когда президент США Дональд Трамп назвал национальной трагедией импорт европейских машин.

Вместе с тем Меркель негативно оценила факт того, что ядерная политика Вашингтона в адрес России и Ирана ставит под угрозу безопасность европейцев. По мнению журналистов Le Monde, такой резкий ответ Германии, выступавшей союзником США в течение настолько долгого периода времени, говорит о расколе в отношениях между Европой и США.