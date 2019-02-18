В Калифорнии пожарные сняли с дерева пуму

Для этого сначала пришлось усыпить животное, после чего его удалось спустить на землю.

Пожарные в американском штате Калифорния сумели спасти пуму, которая застряла на дереве на высоте 15 метров. Об этом сообщает Independent.

Спасателей вызвал владелец дома, расположенного неподалёку от места инцидента. Вскоре туда прибыли сотрудники из Департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии, а через некоторое время — пожарные.

Чтобы достать животное, его сначала пришлось усыпить, после чего удалось спустить пуму на землю. После того как она пришла в себя, её выпустили в естественную среду обитания.