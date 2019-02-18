Захарова: США пытаются создать "разделительные линии" на Ближнем Востоке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя конференцию в Варшаве, заявила, что Соединённые Штаты пытаются создать на Ближнем Востоке новые "разделительные линии". Заявление дипломата опубликовано на сайте МИД РФ.

— Конференция в Варшаве стала очередной иллюстрацией курса американской администрации на создание на Ближнем Востоке, и без того перенасыщенном конфликтами и противоречиями, новых "разделительных линий, — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, американские власти делают ставку на навязывании односторонних рецептов, а это касается задуманного к формированию на антииранской основе "ближневосточного НАТО".

— Всё это уводит от цели достижения долгосрочной стабилизации ситуации в регионе, осложняет перспективы разрешения имеющихся там конфликтных ситуаций, — отметила представитель МИД.

Дипломат также напомнила, что российская сторона ещё до начала форума была озабочена поспешностью подготовки встречи без консультаций с ООН и ключевыми региональными и внерегиональными игроками.