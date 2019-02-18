Следователи задержали мать пропавшего в Лосином Острове мальчика

Следователи задержали для выяснения объективной картины произошедшего мать ребёнка, который всю ночь провёл в лесопарке "Лосиный Остров". Об этом сообщается на канале Следкома в WhatsApp.

18 февраля утром заблудившегося мальчика увидели автолюбители на заправке в районе 103-го километра МКАД, что недалеко от заповедника "Лосиный Остров". Они вызвали скорую помощь и полицейских.

Некоторые издания сообщали, что мать отвела ребёнка в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок. Хотя бабушка мальчика опровергла эту информацию и заявила, что мать носится с ним, как "с писаной торбой".