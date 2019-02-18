Грызуны и паразиты. В заведениях Трампа нашли "критические" нарушения

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Грызуны и паразиты. В заведениях Трампа нашли "критические" нарушения

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Фото: © Instagram/kathgreaves

В частности, в заведениях обнаружили инвентарь из непригодных материалов, а также повторное использование продуктов и посуды.

В ресторанах, принадлежащих бренду президента США Дональда Трампа, обнаружили множество нарушений санитарных норм. Об этом сообщает Daily News.

Как уточняется, в заведениях обнаружили грызунов, насекомых и инвентарь из непригодных материалов, а также повторное использование продуктов и посуды.

Отмечается, что инспекторы классифицировали нарушения как "критические".

Один из бывших партнёров Трампа, пожелавший не называть своего имени, рассказал журналистам, что американский лидер "всегда больше заботился о создании имиджа своих объектов, чем о том, чтобы повысить уровень качества".

Как писал Лайф, ранее СМИ сообщили, что два министра хотели поддержать отстранение Трампа от должности.

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