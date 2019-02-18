Несколько человек пострадали при столкновении фуры и такси на МКАД — видео

На МКАД произошло столкновение фуры и автомобиля такси, в результате чего в салоне легковушки оказались заблокированными несколько человек.

Как сообщает ТАСС, авария случилась на 47-м километре МКАД. В итоге зажатых в салоне людей пришлось вытаскивать спасателям с помощью спецоборудования.

Один человек, по предварительной информации — водитель такси, госпитализирован.

Подробности ДТП уточняются. После происшествия начата доследственная проверка.