Несколько человек пострадали при столкновении фуры и такси на МКАД — видео

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Несколько человек пострадали при столкновении фуры и такси на МКАД — видео

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На МКАД произошло столкновение фуры и автомобиля такси, в результате чего в салоне легковушки оказались заблокированными несколько человек.

Как сообщает ТАСС, авария случилась на 47-м километре МКАД. В итоге зажатых в салоне людей пришлось вытаскивать спасателям с помощью спецоборудования.

Один человек, по предварительной информации — водитель такси, госпитализирован.

Подробности ДТП уточняются. После происшествия начата доследственная проверка.

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