СМИ: Иранский парламент разрешил правительству взять у России кредит на $5 млрд

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СМИ: Иранский парламент разрешил правительству взять у России кредит на $5 млрд

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Фото: © Flickr/Blondinrikard Fröberg

Меджлис Ирана одобрил инициативу правительства на получение у России кредита на пять миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Mehr.

Как уточняется, договорённость была достигнута 18 февраля в процессе рассмотрения проекта бюджета на следующий год.

Полученные средства планируют вложить в развитие инфраструктуры и производства.

Как ранее сообщал Лайф, до этого МИД РФ заявил, что выступает за соблюдение ядерной сделки по Ирану.

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