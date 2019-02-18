СМИ: Иранский парламент разрешил правительству взять у России кредит на $5 млрд

Меджлис Ирана одобрил инициативу правительства на получение у России кредита на пять миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Mehr.

Как уточняется, договорённость была достигнута 18 февраля в процессе рассмотрения проекта бюджета на следующий год.

Полученные средства планируют вложить в развитие инфраструктуры и производства.

Как ранее сообщал Лайф, до этого МИД РФ заявил, что выступает за соблюдение ядерной сделки по Ирану.