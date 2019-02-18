Звезду сериала "Солдаты" госпитализировали в Москве

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Звезду сериала "Солдаты" госпитализировали в Москве

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Фото: © Facebook/Игнат Акрачков

Популярный российский актёр Игнатий Акрачков попал в больницу из-за боли в животе.

Как сообщает канал "360", 42-летний артист подтвердил, что медики ему дали обезболивающее. После этого Акрачкова отпустили домой до утра.

— Какой-то спазм ЖКТ. Возможно, от отказа от курения, — рассказал о самочувствии актёр.

Игнатий Акрачков известен по ролям в сериалах "Смертельный номер", "Солдаты", "Анна Каренина". Также он выступал в Театре под руководством Армена Джигарханяна, МХТ имени Чехова и Честном театре.

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