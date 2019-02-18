В Венесуэле оценили потери от санкций США за три года

Потери Венесуэлы от политических и экономических санкций США за последние три года составили 38 миллиардов долларов. Об этом заявил вице-президент страны Рикардо Менендес в интервью агентству AVN.

Он подчеркнул, что 23 миллиарда из общей суммы относятся к потерям для ВВП республики, а остальные 15 миллиардов связаны с деятельностью Citgo Petroleum — работающей в США дочерней компании нефтяной госкорпорации PDVSA.

Вице-президент также напомнил, что к указанной сумме можно добавить 20 миллиардов, которые страна потеряла во время забастовки работников нефтяной промышленности, выступавших против правительства Уго Чавеса.

Таким образом, по словам политика, потери Венесуэлы составляют 58 миллиардов долларов.