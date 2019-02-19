"Провокационное вмешательство". Захарова оценила обещания США о помощи Венесуэле

Дипломат напомнила, что подобная инициатива с гуманитарной помощью в 1986 году стала прикрытием для передачи оружия. Тогда операцией управлял Эллиот Абрамс, который сейчас занимает пост спецпредставителя США по Венесуэле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией планы США о гуманитарной помощи Венесуэле. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Как уточняется, Захарова назвала действия Вашингтона "лицемерной попыткой" и заявила, что намного более эффективной мерой было бы разблокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках.

По данным официального представителя МИД, средства, которые оказались вне досягаемости, были выделены государством на закупку лекарственных средств, продуктов питания и других необходимых товаров.

При этом Захарова заметила, что с 2013 года ущерб, нанесённый Каракасу действиями Вашингтона, оценивается в 345 миллиардов долларов.

— Такие противоправные санкционные ограничения, преследующие цель удушить венесуэльскую экономику, вряд ли нацелены на облегчение положения простых граждан этой страны, — подчеркнула она.

Также спикер МИД скептически отнеслась к тому, что Белый дом не обратился за помощью к специализированным учреждениям ООН, согласовывающим свои действия с региональными организациями.

— Безусловно, эти вопросы отпадают, если речь идёт о срежиссированной провокации и спекулировании на благородной цели, — заключила она.

Кроме того, Захарова призвала латиноамериканцев выступить против силового сценария в регионе.

Она напомнила, что подобная инициатива с гуманитарной помощью в 1986 году стала прикрытием для передачи оружия. По её данным, операцией управлял Эллиот Абрамс, который сейчас занимает пост спецпредставителя США по Венесуэле.

Как писал Лайф, продовольствие уже было доставлено в колумбийский город Кукута, расположенный у границы с Боливарианской Республикой. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал гуманитарную помощь прикрытием для уничтожения независимости страны. Мария Захарова также высказывала опасения о возможной провокации с жертвами.